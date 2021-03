La Gelbison espugna Roccella (0-1) e va a caccia del primo posto

La Gelbison fa suo il recupero ed espugna il campo del fanalino Roccella, grazie ad una rete del difensore Mautone, ancora una volta risultato decisivo dopo la doppietta sul campo del Rende.

Il tecnico Ferazzoli lascia in panchina il capitano Uliano e l'attaccante Gagliardi e propone il 3-5-2 con terminali Sparacelo e Mesina e i due fin dalle prime battute cercano di scardinare la difesa dei calabresi, ma i tentativi si infrangono sul muro eretto dal portiere Commisso. La svolta arriva nella ripresa al 26’ quando Mautone lascia partire un potente tiro che si infila nella porta e da il vantaggio ai rossoblù. La rete si rivela decisiva e al triplice fischio i ragazzi di Ferazzoli possono esultare e con i tre punti si portano a quota 43 a meno 3 dalla capolista Acr Messina che troverà di fronte domenica al Morra in un match che ha il sapore di spareggio per il salto in serie C.