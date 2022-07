Rondinella al Giugliano: tigrotti protagonisti del mercato

Genny Rondinella è l'ultimo colpo annunciato dal Giugliano, vera protagonista in queste ultime settimane del mercato di serie C. Rondinella, che in passato ha militato anche nel Savoia, è un esterno classe 2001 e ha sottoscritto un contratto biennale. In precedenza, il club gialloblu aveva ufficializzato gli acquisti di Federico Piovaccari, il giocatore con il curriculum più prestigioso, Matteo Ghisolfi, Aniello Viscovo, Jacopo Sassi, Flavio Di Dio, Lorenzo D'Alessio, Lucas Felippe, Giuseppe Iglio, Edoardo Scanagatta, Walter Zullo e Francesco Salvemini. Undici nuovi giocatori arrivati alla corte di Di Napoli, il neo tecnico dei tigrotti.