La Casertana perde a Rotonda: adesso la C sembra un miraggio

Venti minuti non bastano. Sono gli unici, quelli di inizio ripresa, in cui la Casertana a Rotonda ricorda se stessa. Per il resto nulla e i lucani si impongono per 2-1. Troppo poco per una squadra che vuole vincere il campionato: superficiale, distratta e spesso carente dal punto di vista tecnico la Casertana si perde nell'affollato centrocampo del piccolo terreno di gioco di Rotonda e non riesce ad imbastire il solito gioco.

I padroni di casa, più avvezzi al campo, invece, sono solidi compatti, concedono poco, e passano al 24’ quando Baldeh spedisce in rete un bell'assist di Ferreira marcato troppo teneramente dai centrali rossoblù.

La Casertana cerca di inventarsi qualcosa, conclude un paio di volte verso la porta avversaria ma si ritrova soltanto ad inizio ripresa. La reazione è più che altro nervosa frutta tre corner di seguito (Monti sfiora la rete) ed il pareggio di Vicente su splendida punizione (17). Per un breve frangente Maiuri sceglie il doppio centravanti ma trovato l'1-1 torna al 4-3-3 e la squadra paradossalmente si abbassa. Occasione per i falchetti non ne arrivano più. Meglio il Rotonda che ci prova con Garritano da fuori e poi con Ferreira che prima fallisce da buona posizione e poi, allo scoccare 90’ trova da angolo la deviazione vincente che decide la partita. Per la Casertana è notte fonda.