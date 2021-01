La Gelbison dopo sei risultati utili consecutivi, è costretta a fermarsi, non perchè superata dalla formazione avversaria, ma causa Covid-19. La gara in programma domenica 17 sul campo del Rotonda, valida per la 12^ giornata, come si legge nel comunicato del Dipartimento Interregionale, è stata rinviata a data da destinarsi, in quanto a seguito della richiesta del Rotonda, preso atto della documentazione allegata proveniente dalla locale struttura sanitaria, considerato che il numero di calciatori positivi nel club lucano è superiore a 5, ne è stato disposto il rinvio. I calciatori rossoblu hanno appreso la notizia mentre stavano svolgendo la seduta di allenamento agli ordini di Ferazzoli. Intanto sul fronte societario buone notizie, anche un altro comune: Celle di Bulgheria, ha sposato il progetto della Gelbison come squadra del territorio.

