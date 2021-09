Mariglianese corsara a Rotonda: Varchetta firma il primo successo

Primo, storico successo in serie D per la Mariglianese, che espugna il comunale di Rotonda con una rete di Alessandro Varchetta. Il gol partita dell’esperto difensore arriva al minuto 35 del secondo tempo. L’undici di Sanchez torva dunque il riscatto immediato dopo il ko interno nella gara d’esordio contro il Sorrento.

A margine del match, la dedica del tecnico partenopeo. «La vittoria è tutta per i nostri tifosi, così tanto penalizzati dalla questione campo, ma comunque sempre presenti. Ieri sono venuti a sostenerci dopo la rifinitura e noi vogliamo condividere questa gioia con loro».

Primo successo in D anche per mister Sanchez. «Oggi è in effetti una giornata storica anche per me, perché questa è la prima vittoria che raccolgo in categoria. È stata una partita equilibrata e difficile, ma siamo stati bravi nei momenti cruciali. Il nostro capitano ci ha trascinato alla grande. Adesso ci godiamo il viaggio di ritorno, ma da domani testa già al derby di domenica contro il San Giorgio».