Rotonda-Paganese, è emergenza: sei assenti per mister Agovino

Sarà una Paganese incerottatissima quella che renderà visita domani al Rotonda. L'allenatore Massimo Agovino dovrà studiare soluzioni di emergenza per far fronte alle tante assenze che riguardano in particolare difesa e mediana. Ben cinque i calciatori indisponibili oltre allo squalificato Ianniello.

Oltre ai lungodegenti Pinestro e Giuseppe Esposito, i liguorini dovranno fare a meno anche dei vari Matarese, Celentano - fermato da infiammazione al tendine d'Achille - e Setola alle prese con malanni di stagione.

Da verificare anche le condizioni di capitan Faiello, che si è allenato solo negli ultimi due giorni a causa di un colpo a un ginocchio rimediato nel turno precedente di campionato.

Agovino sarà dunque costretto a spostare qualche pedina rispetto al match vinto di misura con il Bitonto. Con possibilità pure di variare almeno inizialmente il sistema di gioco.