La priorità è mantenere sereno l’ambiente, perché i cinque punti di vantaggio del Palermo non possono e non devono inibire un Savoia capace di ergersi a protagonista di una caparbia ed impressionante rimonta. Il messaggio arriva dal direttore generale oplontino Giovanni Rais (foto ufficio stampa U.S. Savoia 1908), anzitutto in relazione al pari interno – di domenica scorsa – contro il Marina di Ragusa.



«A volte è più semplice giocare contro una squadra d’alta classifica piuttosto che contro chi deve salvarsi. E questa non deve affatto suonare come un’offesa nei confronti di chi è venuto a Torre Annunziata facendo esattamente la partita che doveva fare. Quanto a noi, quando una difesa si chiude come ha fatto quella siciliana domenica, non è affatto detto che inserendo quattro attaccanti si vada a spianare la via del gol. C’è il rischio di intasare una zona del campo, l’area di rigore appunto, con la conseguenza che diventa ancor più difficile segnare. Non si può comunque rimproverare nulla al Savoia, che ha costruito un numero notevole di palle gol: diciamo che quando la tensione incalza e ci si ritrova quasi assillati dal dover vincere a tutti i costi, si tende a voler sfondare la porta anche in quelle circostanze in cui basterebbe solo appoggiare il pallone in rete. Ecco, forse questo spiega le tante occasioni fallite. Non mi preoccupa insomma questo pareggio, per come è maturato. Mi sarei piuttosto preoccupato se non avessimo prodotto il gioco che invece c’è stato».



Questione presunte sviste arbitrali: l’intenzione è mantenere alta la soglia d’attenzione al netto di ogni trasversale implicazione in chiave Palermo. «Il presidente Mazzamauro – continua Rais – ha già delineato alla perfezione la posizione del Savoia. Abbiamo provveduto a documentare con filmati e relazioni gli episodi che riteniamo ci abbiano penalizzato. Chiediamo solo che siano designate terne arbitrali all’altezza, perché se uno o più episodi ci danneggiano, questo va ad incidere negativamente sulla nostra classifica. Anche il Palermo lamenta presunti torti? Non è affar nostro e soprattutto non accetto che le nostre istanze siano strumentalizzate e piegate a logiche distorte, tendenti ad inutili polemiche».



Il duello Palermo-Savoia si è decisamente infiammato, anche travalicando il rettangolo verde. Rais rispedisce al mittente ogni polemica e spiega i motivi sottesi all’appello lanciato all’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola. «In più di un’occasione i miei interventi social, indirizzati unicamente ai tifosi del Savoia, per preservare la serenità del nostro ambiente ed alimentare l’entusiasmo di cui abbiamo bisogno, sono stati sapientemente distorti. I tifosi per noi sono fondamentali, vogliamo e dobbiamo avvicinarli al nostro progetto per continuare a crescere. Quindi, quando esterno un pensiero attraverso i social, lo faccio esclusivamente per questo, non c’è nessun messaggio parallelo rivolto al Palermo, alla società del Palermo o ai tifosi rosanero. Se parlo del duello di Davide contro Golia, non capisco perché qualcuno debba risentirsi. Il Savoia è il Davide di turno, bene, lasciateci almeno interpretare al meglio questo ruolo. Se poi dico di aspettare Golia all’infermo, sempre sportivamente parlando, non accetto che queste parole debbano essere interpretate e fatte passare come una minaccia. Se, parlando della vittoria, alla quarta consecutiva, dico che finalmente non fa più paura, perché finalmente eravamo riusciti ad inanellare un bel filotto, non è concepibile che questo venga inteso come un affronto al Palermo. Dunque, proprio per stemperare gli animi e prepararci ad un’avvincente giornata di sport al Giraud quando arriverà il Palermo, avevo avviato i contatti con Sagramola per stemperare gli animi, magari congiuntamente, e mettere un punto a tante inutili polemiche. Il mio messaggio è però caduto nel vuoto. Sembra quasi ci abbiano snobbato. Per me non è affatto un problema, mi auguro però si metta un punto a tutto questo, lasciando che sia solo il campo a parlare». © RIPRODUZIONE RISERVATA