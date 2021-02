In casa Gelbison dopo il pari interno con l'Fc Messina, risultato che ai cilentani sta stretto per il gioco espresso, la squadra era pronta per affrontare il turno infrasettimanale in programma tra due giorni mercoledì 3 febbraio sul campo del Roccella, ma stamani, su disposizione del Dipartimento Interregionale, che facendo seguito alla richiesta inoltrata dalla società calabrese, la quale ha allegato la documentazione proveniente dalla struttura sanitaria e tenuto conto del protocollo predisposto dall'ASL di competenza territoriale per la presenza di diversi calciatori risultati positivi al Covid-19 ha disposto il rinvio della gara a data da destinarsi. Intanto il tecnico dei cilenatni Ferazzoli, è ritornato sul pareggio con il Messina Fc: " Avremmo meritato di vincere per il gioco sviluppato, ma ci prendiamo il punto e con il rinvio del match di Roccella ci concentriamo sulla gara in programma domenica in casa con il Dattilo cercando di fare bottino pieno".

