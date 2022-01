San Giorgio, baby Mercorella in prestito alla Ternana

L’obiettivo – in vista della ripartenza del campionato – è rimettersi in corsa per blindare la serie D, traguardo storico, raggiunto solo pochi mesi fa. Nel frattempo, il San Giorgio ha annunciato il trasferimento – con la formula del prestito – del baby Luca Mercorella alla Ternana: «L'operazione, condotta dal direttore generale Cristoforo Barbato, porta il classe 2003 in prestito al club umbro che milita in Serie B».

Notevole il carico di soddisfazione del club granata, che ha scovato e lanciato il giovane talento, «prelevato solo pochi mesi fa dalla scuola calcio Grippo Drs Benevento».

Due giorni fa, invece – a conferma dell’intenso lavoro condotto coi giovani –, la notizia della convocazione del classe 2005 Luca Mazzeo con la Rappresentativa Regionale Under 17 Allievi di mister Valerio Gazzaneo per uno stage di preparazione al Torneo delle Regioni.

Nel frattempo, «nel rispetto delle norme sanitarie vigenti», prosegue la preparazione dei granata in vista della ripresa del campionato, intanto slittata a domenica 23 gennaio «con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio».