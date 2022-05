San Giorgio, solo un pari nella sfida col Bisceglie: 0-0 al Paudice

Finisce a reti inviolate la sfida salvezza del Paudice fra San Giorgio e Bisceglie. Un pari che non accontanta nessuna delle due contendenti, chiamate necessariamente al bottino pieno per rimediare ad una classifica fortemente deficitaria. I granata restano terzultimi, a -4 dalla zona salvezza.

Contro i pugliesi mister Ambrosino deve reinventare lo scacchiere iniziale a causa delle defezioni - per squalifica - di Di Pietro, Caprioli e Argento. Il tecnico granata vara il 4-4-2 con Navas e Ruggiero in mediana e la coppia Scalzone-Varela in attacco. Primo tempo completamente avaro d'emozioni. Nella ripresa il San Giorgio entra in campo con piglio più deciso. Passano otto minuti e Cassese va di testa sugli sviluppi di un corner concludendo di un nulla sopra la traversa.

L'occasione più clamorosa arriva al 10': è micidiale il sinistro al volo di Varela, che si infrange sulla traversa e poi rimpalla sulla linea di porta, per l'arbitro senza varcarla completamente. Col passare dei minuti il Bisceglie si ricompatta ed impegna Bellarosa in un paio di circostanze. Alla mezz'ora Sandomenico pareggia il conto dei legni centrando la traversa con un insidioso mancino.

Finisce qui la gara. Terzo pari consecutivo per il San Giorgio, con la zona salvezza sempre più lontana. Mercoledì si torna già in campo per un altro scontro diretto: al Paudice arriva il Nardò.