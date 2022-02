San Giorgio-Bitonto 0-1, finisce qui la striscia positiva

Stop di misura per il San Giorgio dopo quattro vittorie consecutive. I granata cedono di misura al Bitonto, che con i tre punti perfezionano l’aggancio in vetta in condominio col Cerignola; il San Giorgio si tiene a distanza dalla zona playout, anche se adesso il margine di vantaggio si è ridotto a due lunghezze.

La prima occasione è di marca neroverde. Passano quattro minuti e Lattanzio si presenta a tu per tu con Bellarosa e calcia a botta sicura ma viene murato dal portiere granata, che nell’occasione si rifugia in angolo. Un minuto più tardi D’Anna pennella direttamente dalla bandierina, trovando anche stavolta un attento Bellarosa a sventare. Per il San Giorgio ci prova dalla distanza Argento, che – su spunto di Mancini – conclude però sul fondo. Scatenato Lattanzio: al quarto d’ora spedisce di testa di un nulla sopra la traversa; pochi minuti più tardi viene invece murato dalla difesa; alla mezz’ora ci prova dalla distanza ma una deviazione agevola la presa sicura di Bellarosa. Cinque minuti più tardi Taurino innesca Turitto, che non inquadra lo specchio per questione di centimetri.

Nella ripresa, subito un cambio per il San Giorgio: dentro Imputato per Sepe e granata col 4-4-2. Padroni di casa subito pericolosi con un velenoso traversone dalla sinistra di De Siena, che attraversa pericolosamente lo specchio senza che nessuno dei granata riesca a trovare l’impatto decisivo. L’approccio del San Giorgio è deciso ed aggressivo e il Bitonto fatica a prendere le giuste misure. Fino al minuto 25, quando Santoro dalla destra pennella per D’Anna, che trafigge Bellarosa con un micidiale sinistro sotto la traversa. I granata ci mettono cuore e grinta ma l’impresa non riesce. A cinque minuti dalla fine, neroverdi in dieci per l’espulsione Piarulli (doppio giallo per lui); poco più tardi tocca a Mancini guadagnare anzitempo lo spogliatoio. Finisce qui la gara. Domenica per i granata la sfida di Rotonda.