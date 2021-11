San Giorgio, riecco Borrelli: torna in granata dopo la promozione in D

L’intesa c’era, così come la voglia di riprendere quel percorso interrotto solo qualche mese fa dopo la storica promozione in serie D. Oggi è arrivato anche l’annuncio ufficiale: Pasquale Borrelli torna sulla panchina del San Giorgio. Arriva a sostituire il dimissionario Romaniello, che un mese fa era stato scelto per il dopo Squillante. È stato insomma un avvio di stagione decisamente tormentato per i granata, che hanno nel frattempo salutato anche il diesse Roberto Guadagnuolo, pure lui dimissionario.

Nei giorni scorsi Borrelli aveva già avuto un approccio col gruppo, avendo diretto un paio di allenamenti. Adesso, subito un duro scoglio. Domenica il San Giorgio farà visita – al Veneziani di Monopoli – al Fasano, che viaggia a ridosso della zona playoff.

«FC San Giorgio – così il club nella nota che ha annunciato il tecnico – dà il benvenuto a Pasquale Borrelli come nuovo allenatore della prima squadra. La Società è lieta di riabbracciare il tecnico che ha guidato i granata alla promozione in Serie D ed auspica di condividere un percorso di soddisfazioni».