San Giorgio, la vittoria slitta nel finale: 1-1 al Paudice contro il Casarano

Slitta ancora per il San Giorgio l’appuntamento con la prima vittoria interna. Finisce 1-1 la gara del Paudice fra i granata e il Casarano (foto ufficio stampa): un pari che sa di beffa ma che consente comunque di allungare la scia di risultati utili consecutivi, adesso sei. Continua – seppur a piccoli passi – la risalita in classifica del San Giorgio, tornato in piena corsa per la salvezza diretta.

Contro i salentini, mister Borrelli deve rinunciare allo squalificato Raucci e rivoluziona l’undici iniziale: dentro dall’inizio Greco e i nuovi arrivati Landolfo (2001) e Onesto (2003). La partita è da subito maschia. Ghiotta occasione per i granata con Varela, che tenta la girata da posizione defilata ma alza troppo la mira. Si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa il San Giorgio spinge sull’acceleratore con maggiore insistenza. Cinque minuti e Varela calcia a botta sicura ma la conclusione viene murata da un difensore. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 25: è di Onesto – su cross teso di Mancini – la zampata decisiva nell’area piccola che vale l’1-0 granata. Il San Giorgio sembra gestire il vantaggio senza troppi affanni ma a cinque minuti dalla fine arriva la doccia gelata. Il direttore di gara sanziona con il penalty un tocco di mano in area di Landolfo: dal dischetto Dambros spiazza Bellarosa e fa 1 a 1. Domenica un altro scontro diretto, in casa del Nardò.