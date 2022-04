San Giorgio, casi Covid in squadra: rinviato il derby salvezza di Nola

Slitta a mercoledì 27 aprile – fischio d’inizio alle ore 15 – il derby salvezza in programma allo Sporting Club fra Nola e San Giorgio. La gara, inizialmente programmata per domani – domenica 10 aprile – è stata infatti rinviata su richiesta del club granata a causa di alcune positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra.

San Giorgio e Nola scenderanno dunque in campo il 27, giorno in cui si sarebbe dovuta disputare la 35^ giornata di campionato, poi “congelata” a seguito della riformulazione dei calendari ufficializzata in settimana proprio per consentire il preventivo recupero delle gare rinviate causa Covid ed assicurare un regolare e concomitante finale di campionato, che terminerà dunque con una settimana di ritardo rispetto alla programmazione inziale.

Si profila un derby cruciale fra granata e bruniani, con i primi di nuovo risucchiati nella bagarre playout ed i secondi chiamati necessariamente a far punti per tenersi a distanza dalla zona rossa (al momento il vantaggio è di appena quattro lunghezze).