San Giorgio-Cerignola 1-6 e granata condannati ai playout

Doveva essere la gara della vita ed invece è stato un tonfo clamoroso. Il San Giorgio frana al Paudice sotto i colpi della capolista Cerignola e resta inesorabilmente terzultimo, ormai condannato a giocarsi la salvezza passando per i playout. L’unica consolazione di giornata arriva da Altamura, con la sconfitta del Bisceglie che consente ai granata di conservare – se non altro – due lunghezze di vantaggio sui nerostellati, sempre penultimi e – di questo passo – condannati alla retrocessione diretta in Eccellenza.

Al Paudice gara in ghiaccio già dopo i primi 45 minuti di gioco. Cerignola avanti di 3-0 nel segno di uno scatenato Palazzo, che spezza la blanda resistenza dei padroni di casa realizzando una spietata tripletta.

Nella ripresa, tre minuti e Tascone firma il 4-0, al quarto d'ora Ciccone cala il pokerissimo; nel finale prima Mancino trova il gol del 6-0, poi Raiola realizza il gol della bandiera per i granata.