San Giorgio, colpo da novanta in attacco Dedica speciale di capitan Di PIetro

Primi movimenti di mercato per il San Giorgio. Uno in entrata, quattro – ampiamente preannunciati – in uscita. L’innesto riguarda il pacchetto avanzato ed è di assoluto spessore. Arriva infatti in maglia granata l’attaccante classe 1989 – scuola Napoli – Angelo Scalzone. Reduce da un’esperienza nella prima parte del campionato al Giarre, Scalzone si presenta a San Giorgio con un bagaglio ricco d’esperienza fra serie C (con Scafatese, Melfi, Milazzo, Aversa, Arzanese, Ischia e Bisceglie) e serie D (esperienze importanti con Siena, Taranto, Torres e Savoia). «Un centravanti completo – così il club –, forte fisicamente e abile tecnicamente, in grado di calciare indifferentemente con entrambi i piedi e con tanti gol nelle proprie corde».

Salutano invece i granata – le operazioni erano ampiamente preannunciate – Alessio Zecchinato, Andrea Autieri, Salvatore Petrucci e Christian Cefariello.

Il commosso ricorso – Resterà per sempre un gol particolare quello che Andrea Di Pietro ha realizzato domenica a Nardò. Ininfluente ai fini del risultato ma associato ad un ricordo tanto triste quanto tenero, e accompagnato da una dedica commossa. «È per il piccolo Adriano – spiega il capitano granata –, che è andato via meno di un mese fa dopo aver lottato come un leone». Adriano aveva dodici anni ed era stato un allievo di Di Pietro alla scuola calcio. «Portava il numero otto come me. Tre anni fa si è ammalato e da allora sono sempre rimasto in contatto con lui e la sua famiglia. Quando ha saputo che sarei venuto a San Giorgio era contento, perché lui era di Portici, qui vicino, e voleva venirmi a vedere allo stadio. Mi aveva chiesto di dedicargli un gol, non ho fatto in tempo a farglielo vedere ma spero che da lassù abbia sorriso. Porterò sempre con me il suo ricordo ed il numero di maglia che ci univa, e mando un abbraccio enorme al suo papà e a tutta la sua famiglia».