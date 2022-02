San Giorgio di misura nel derby: Mancini piega la Mariglianese

Terza vittoria consecutiva per il San Giorgio, che s’impone di misura nel derby salvezza del Paudice contro la Mariglianese. Il successo – nel segno di – lancia addirittura i granata fuori dalla zona playout: il Nola, sestultimo, è adesso staccato di una lunghezza; resta in una posizione rassicurante la Mariglianese, a +4 sui bruniani.

San Giorgio pericoloso dopo 11 minuti sugli sviluppi di una punizione di Mancini: Varela trova la spizzata di testa su conclusione dal limite di Ruggiero, con la sfera che si stampa sulla traversa. Ancora San Giorgio al minuto 23, stavolta con una bruciante ripartenza condotta da Navas, che conclude però sul fondo. Finisce invece sull’esterno della rete il colpo di testa di Cassese. Sussulto Mariglianese al minuto 42, quando Esposito va di testa su cross di Ragosta ma non crea alcuna apprensione a Bellarosa, in presa sicura.

Nella ripresa si stringono le maglie: granata e biancazzurri concedono ben poco, tanto che la prima occasione arriva al minuto 24, su punizione dai trenta metri di Caprioli che si spegne sul fondo. Il gol partita al minuto 37, dopo un tentativo velleitario di Esposito: Argento si accentra e serve in area De Siena, da questi a Mancini, che deve solo depositare in rete. È festa grande al Paudice. Finisce sostanzialmente qui la gara, che non riserva ulteriori emozioni.