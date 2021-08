San Giorgio di misura con il Mondragone: Mancini decide il test di Volla

Dopo il pokerissimo rifilato al Nola due giorni fa, un altro successo in amichevole per il San Giorgio allo stadio Borsellino di Volla. I granata hanno affrontato nel pomeriggio il Mondragone (Eccellenza), imponendosi con una rete di Mancini.

Rispetto al match contro i bruniani, mister Squillante cambia qualche interprete dell’undici iniziale. Tra i pali fiducia a Barbato, mentre sulla sinistra c’è Ruggiero al posto di Mercorella; Di Franco in campo fin dal primo minuto in posizione un tantino più arretrata.

Netta la supremazia territoriale esercitata dal San Giorgio nella prima frazione. Granata subito pericolosi con Raiola – già in luce contro il Nola –, che ci prova con un velenosi sinistro. Il gol partita al minuto 20: ubriacante la serpentina in area di Mancini, che insacca – su assist di Caprioli – con un preciso diagonale. Evacuo sigla di testa il 2-0, ma il direttore di gara annulla per offside.

Nella ripresa calano ritmo ed intensità, complici anche i consistenti carichi di lavoro sostenuti dai granata di Squillante, che comunque non rinunciano mai al pressing alto. Engolo ci prova da posizione defilata senza però inquadrare la porta, Di Pietro è una spina nel fianco con i suoi inserimenti brucianti; nel finale si fa vedere il Mondragone – su punizione – con Esposito: in presa facile Cefariello.