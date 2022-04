San Giorgio, è di nuovo incubo playout: Team Altamura corsaro al Paudice

Il San Giorgio va ko nello scontro salvezza del Paudice contro il Team Altamura e si ritrova – di nuovo – pericolosamente coinvolto nella bagarre playout. Granata adesso sestultimi, scavalcati in classifica proprio dai pugliesi (foto Fc San Giorgio).

Contro il Team Altamura mister Ambrosino ridisegna lo scacchiere iniziale e vara il 4-3-1-2. Pronti via e il San Giorgio passa con Caprioli che al 7’ gonfia la rete direttamente su punizione. La reazione ospite c’è ed è concreta: al minuto 24 Abreu fa 1-1.

Nella ripresa, sette minuti ed i pugliesi completano la rimonta nel segno di Serra, che realizza il sorpasso con una sassata dalla distanza diretta sotto l’incrocio. Lo stesso classe 2003 rimedia poi il rosso a mezz’ora dalla fine, costringendo i suoi all’inferiorità numerica, di cui però i granata non riescono a profittare.

Il ko complica e non poco il percorso salvezza del San Giorgio, ora necessariamente chiamato al riscatto nel prossimo derby esterno contro il Nola.