Crisi San Giorgio: si dimette Romaniello, pronto il ritorno di Borrelli

Prima l’esonero di Squillante, poi le dimissioni del direttore sportivo Roberto Guadagnuolo, adesso l’addio di Romaniello. Il tecnico granata, annunciato ad inizio ottobre, ha infatti rassegnato in giornata le proprie dimissioni. Insieme a lui, lasciano il San Giorgio anche l'allenatore in seconda Francesco Ingenito ed il preparatore atletico Felice De Maio.

È durata appena un mese l’esperienza dell’ex allenatore della Primavera del Benevento sulla panchina granata: nel frattempo, nessuna svolta in termini di risultato e rendimento. Nelle ultime quattro settimane il San Giorgio ha raccolto appena due punti in cinque partite: un bottino decisamente magro, che l’ha fatto scivolare al penultimo posto in classifica, a -4 dalla Virtus Matino, terzultima.

Il club ha preannunciato a stretto giro l’ufficialità del nuovo tecnico. Tutto pronto - a meno di clamorosi ribaltoni - per il ritorno in panchina di Pasquale Borrelli, che tornerebbe dunque a guidare i granata a distanza di qualche mese dalla storica promozione in serie D. L'intesa c'è, tant'è Borrelli ha già diretto due allenamenti in vista della prossima trasferta contro il Fasano (si giocherà al Veneziani di Monopoli).