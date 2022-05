San Giorgio, disfatta playout a Nardò: i granata salutano la D

È terminata con un’autentica disfatta la prima - storica - stagione del San Giorgio in serie D. I granata di Ambrosino franano nel playout di Nardò e tornano mestamente in Eccellenza. Allo stadio Giovanni Paolo II non c’è partita: i neretini travolgono letteralmente l’avversario, imponendosi con un inappellabile 5-1.

Passano appena sei minuti e De Giorgi fa 1-0 realizzando un rigore in movimento; capitan Di Pietro riaccende la speranza per il San Giorgio, realizzando dagli undici metri – corre il 18’ – la rete dell’1-1, ma il ritorno del Nardò è prepotente e incontenibile. Il nuovo vantaggio neretino matura allo scadere della prima frazione: lo realizza Mancarella, a segno di testa su traversone dalla sinistra.

I padroni di casa dilagano nella ripresa. De Giorgi, ancora lui, fa 3-1 dopo cinque minuti, risolvendo una mischia in area sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla distanza. La seconda doppietta di giornata la firma al minuto 20Mancarella, che raccoglie al centro dell’area e fredda Bellarosa con una conclusione di prima intenzione. Il 5-1 è di Caputo, che realizza con una chirurgica conclusione tra palo e portiere.