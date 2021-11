San Giorgio: un difensore per Borrelli, dubbio Ruggiero per Fasano

Subito un nuovo innesto a disposizione di mister Borrelli. Il San Giorgio ha annunciato il difensore di fascia sinistra – casse 1997 – Ferdinando Raucci. Reduce da un’esperienza maturata nella prima parte della stagione al Troina, Raucci è «in grado di disimpegnarsi lungo tutto l'out mancino», e «nonostante la giovane età ha già collezionato oltre cento presenze in D con le maglie di Torres, Bisceglie, Acireale e Vastogirardi». Per lui anche esperienze in C con Lumezzane, Bisceglie e Akragas.

Nel frattempo, granata a lavoro in vista dell’impegno esterno contro il Fasano. Dovrebbero essere regolarmente a disposizione di mister Borrelli sia Francesco Bertolo, subentrato a Sorrento dopo un lungo sto, che Di Franco, anche lui reduce da un infortunio ma ormai in gruppo. Da valutare le condizioni di Ruggiero, che in settimana ha avuto dei problemi alla schiena: la sua convocazione per la gara del Veneziani non pare comunque a rischio.