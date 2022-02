San Giorgio ko, Brindisi corsaro nello scontro salvezza: «Spenti e senza cattiveria»

Seconda sconfitta interna consecutiva per il San Giorgio, che al Paudice cede di misura nello scontro salvezza contro il Brindisi. Pugliesi corsari nel segno di Badje, in gol a dieci minuti dal termine (foto Fc San Giorgio). Il ko costa caro al San Giorgio, di nuovo risucchiato in zona playout; successo che vale oro invece per il Brindisi, adesso a tre lunghezze dai granata.

Contro i pugliesi, mister Ambrosino deve fare a meno dell’infortunato Guarino e degli squalificati Mancini e Di Pietro. Primo tempo tutto sommato gradevole, giocato colpo su colpo dalle due squadre. Zappacosta sfiora il gol al quarto d’ora; passano cinque minuti ed il San Giorgio protesta per un atterramento dubbio in area ai danni di Raiola. Nel finale di frazione è Navas ad andare vicino alla rete in ripartenza.

Nella ripresa gli ospiti ci provano con maggiore insistenza e, dopo due interventi di Bellarosa, passano al minuto 32: azione corale che libera al cross Triarico dalla destra, Badje sul primo palo ruba il tempo a tutti e mette dentro per lo 0 a 1. La rete tramortisce il San Giorgio, praticamente incapace di reagire.

Al termine del match è un fiume in piena in presidente Francesco Mango. «Una sconfitta meritata, c’è poco da dire. Ho visto un San Giorgio spento e con poca cattiveria. Dobbiamo guardare e riguardare questa partita, sembravamo femminucce in campo. Mi aspettavo decisamente di più: ho visto una squadra spenta in quella che era a tutti gli effetti una finale. Sono deluso. Complimenti al Brindisi, che ha assolutamente meritato di vincere. Adesso andiamo avanti e speriamo di uscire da questo momento difficile».