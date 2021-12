San Giorgio ko nella sfida salvezza di Nardò: successo in rimonta per i neretini

Si fermano a sei i risultati utili consecutivi del San Giorgio, che cade di misura nella sfida salvezza di Nardò (foto ufficio stampa). Al Giovanni Paolo II la sfida è subito vivace. Ospiti pericolosi dopo nemmeno un minuto con Mancini, che calcia a botta sicura sotto misura ma trova un difensore a neutralizzare proprio sulla linea di porta; sul fronte opposto, decisivo Bellarosa su una deviazione ravvicinata. Col passare dei minuti guadagna progressivamente campo il Nardò, pericoloso con Cristaldi (ancora decisivo Bellarosa). Replica del San Giorgio affidata a Navas, che dai venticinque metri indirizza la palla all’angolino, costringendo Petrarca ad un intervento tanto spettacolare quanto efficace. Nel finale di frazione è ancora Mancini a rendersi pericoloso, ma il suo spunto si perde nel vuoto.

Nella ripresa, tredici minuti e il San Giorgio la sblocca: azione tambureggiante sulla destra, rimpallo in area che favorisce l’inserimento di Di Pietro, che firma l’1-0 con un morbido pallonetto. Il vantaggio dura però poco: Cristaldi fa 1-1 e dà il là alla rimonta del Nardò, che – al 38’ – perfeziona il sorpasso con Fiorentino, a segno di testa sugli sviluppi di un corner.

Il San Giorgio resta terzultimo a quota 14 in classifica: perdono tutte le dirette concorrenti (Rotonda, Bisceglie e Casarno) in zona playout; ai margini, punti preziosi per Nola e Altamura. Domenica al Paudice arriva il Gravina.