San Giorgio, Mango sul caso Borrelli: «A casa nostra comandiamo noi»

Non si giocherà la gara – programmata per mercoledì al Monterisi alle 14.30 – fra Cerignola e San Giorgio. Otto componenti del gruppo squadra pugliese – tutti regolarmente vaccinati – sono infatti risultati positivi al Covid, perciò, «nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari», la società gialloblù ha chiesto ed ottenuto il rinvio a data da destinarsi (anche) della gara infrasettimanale contro il San Giorgio.

Nel frattempo, è tempo di valutazioni in casa granata. Riflessioni imposte anche dalla sconfitta interna contro il Gravina, con cui è partito – tra difficoltà e qualche tensione – il nuovo corso targato Squillante, richiamato in panchina dopo le dimissioni di Borrelli. Rientrato nei ranghi anche il diesse Roberto Guadagnuolo. La sconfitta del Paudice ha inchiodato i granata al terzultimo posto in classifica ma – proprio a margine dalla gara contro i pugliesi – sono arrivate precise garanzie in chiave mercato da parte del presidente Francesco Mango. Che però ha anzitutto tenuto a far chiarezza sulle recenti dimissioni di Borrelli. «In ogni azienda che si rispetti, la gestione tocca ai titolari. Noi non possiamo permettere a un allenatore di fare il presidente. La nostra è una società solida, non abbiamo mai negato niente a nessuno e, se devo dirla tutta, penso che la colpa sia mia, che ho dato troppo spazio a questa persona. Se oggi ci troviamo in questa situazione è anche colpa sua».

Alla base della rottura, dunque, frizioni di natura gestionale: «Sappiamo di dover rinforzare la squadra, ne abbiamo consapevolezza e capacità economica. Lo sanno tutti. Forse solo Borrelli non lo sapeva, o forse voleva fare il presidente. Ma i presidenti siamo io, Armando Mango, Scognamiglio e Di Pietro. A casa nostra comandiamo noi. Ci saranno degli innesti per provare a salvare la categoria. Siamo una società giovane e con poca esperienza: possiamo anche sbagliare, ma agiamo sempre per migliorarci».