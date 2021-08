San Giorgio, manita al Nola in amichevole: granata a valanga nella ripresa

Dopo quello con la Maddalonese, un altro buon test per il San Giorgio di mister Squillante, che allo stadio Borsellino di Volla ha superato quest’oggi con un perentorio 5-0 il Nola, scivolato nella passata stagione dalla serie D all’Eccellenza.

Prima frazione di gioco a decise tinte granata. L’undici di Squillante mantiene costantemente l’iniziativa e sblocca il risultato con Evacuo (all’11’). Bisogna attendere l’avvio della ripresa – animata da un paio di nitide occasioni del San Giorgio – per registrare la reazione dei bruniani. Dopo una lieve flessione, i granata tornano a macinare gioco ed al 17’ trovano il raddoppio. Il gol è frutto di una pregevole azione corale innescata da un lancio lungo a servire Di Franco, che dalla sinistra vede e serve Di Pietro in area, da questi a Navas, che di prima firma il bis. Il 3-0 al 25’: Di Domenicantonio recupera in mediana, Di Pietro pennella di prima per Piccolo – ottima la scelta di tempo per l’inserimento in area –, che batte il portiere bruniano sul primo palo. Engolo protagonista nell’ultimo quarto d’ora: prima sfiora il poker con il piattone, poi lo realizza – alla mezz’ora – in ripartenza, innescato da Visciano, quindi – allo scadere – rimedia il penalty poi realizzato da Di Pietro per il definitivo 5-0.