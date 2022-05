San Giorgio, non basta Di Pietro: a Gravina finisce 1-1

Al San Giorgio non riesce l’impresa. Finisce 1-1 a Gravina al termine di una gara parecchio combattuta. Le reti arrivano entrambe nei secondi quarantacinque minuti di gioco: granata in vantaggio al 7’ con capitan Di Pietro e poi ripresi da Diop dopo 10 minuti. Il punto lascia il San Giorgio inchiodato al terzultimo posto a quota 38: Rotonda e Lavello (entrambi sconfitti) sono adesso – rispettivamente – a +1 e +4; deciso balzo in avanti invece del Nardò (poker al Sorrento), che chiude la griglia playout a quota 42, portandosi a +4 sull’undici di Ambrosino, che adesso dovrà giocarsi il tutto per tutto negli ultimi 180 minuti di campionato, se non altro per conquistare un piazzamento favorevole in vista degli spareggi salvezza.

Prossimo, cruciale appuntamento al Paudice contro il già promosso Cerignola; ultimo appuntamento in campionato invece al Pinto contro la Casertana.