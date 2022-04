Casarano-San Giorgio 1-1 e i granata restano terzultimi

Finisce con un pari la sfida salvezza del Capozza fra Casarano e San Giorgio. Granata avanti con Mancini e ripresi poi Tedesco: il punto accontenta più i salentini (in piena corsa per la salvezza diretta) che il San Giorgio, terzultimo ed incalzato dal Bisceglie, ma con ancora due gare da recuperare.

Pronti via e Mancini pesca Navas solo in area, ma la conclusione è alta sulla traversa. Al 17’ il vantaggio granata, propiziato da un recupero di Ruggiero a destra: la sfera finisce a Varela, da questi a Mancini che gonfia la rete per l’1-0 San Giorgio. Al minuto 34, da un repentino capovolgimento di fronte, scaturisce il pari salentino, realizzato da Tedesco con una pregevole conclusione al volo.

Nella ripresa, San Giorgio costretto all’inferiorità numerica dal minuto 27 per il secondo giallo rimediato da Di Pietro. Il Casarano spinge ma l’occasione migliore è di Scalzone, che allo scadere colpisce la traversa.

Mercoledì San Giorgio di nuovo in campo per il recupero della gara esterna contro il Nola.