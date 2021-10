San Giorgio, pari in rimonta col Rotonda: primo punto per Romaniello

Primo punto allo stadio Borsellino per il San Giorgio, che dopo le sconfitte contro Lavello e Francavilla, ottiene un pari in rimonta contro il fanalino di coda Rotonda.

Mister Romaniello conferma il 4-3-3 e lancia Barbato e Ruggiero dal primo minuto. Granata vicinissimi al gol dopo appena trenta secondi di gioco: decisiva l’opposizione di Kapustins, che neutralizza e devia in corner un velenoso tiro a giro di Raiola. Attento il portiere ospite qualcjhe minuto più tardi, quando Varela ci prova di testa da posizione interessante. Ancora Varela al minuto 22: riceve spalle alla porta al limite dell'area, elude il difensore con una gran giocata e si presenta a tu per tu con Kapustins, ma con il destro non centra lo specchio. Ritonda vicino al gol alla prima conclusione: corre il 35’, quando Ceesay va di testa sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina e centra la traversa. La prima frazione di gioco finisce a reti inviolate.

Nella ripresa i granata continuano a spingere, ma gli ospiti sembrano animati da maggiore intensità rispetto alla prima frazione. Il vantaggio lucano arriva al minuto 21 con Ceesay, che corregge sotto misura dopo un grande intervento di Barbato. Lo svantaggio non fa perdere lucidità al San Giorgio, che continua ad attaccare alla ricerca del pari. Alla mezz’ora Romaniello inserisce Zecchinato, che diventa immarcabile per la difesa lucana. Kapustins, il migliore in campo, è superlativo in un paio di circostanze, ma al minuto 38 – dopo l’ennesimo intervento decisivo proprio su Zecchinato – deve arrendersi al tap-in di Varela, che fa 1-1.

L’ultimo sussulto arriva al 42’. Lo provoca – nemmeno a dirlo – Zecchinato, che riceve in area defilato sulla sinistra, si gira e lascia partire una gran botta che finisce di poco alta sulla traversa.

Il pari sta stretto ai granata, che però – se non altro – riprendono a muovere la classifica (tre i punti all’attivo dopo sei gare). Mercoledì si torna in campo: Di Pietro e compagni faranno visita al Brindisi nel turno infrasettimanale.