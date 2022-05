San Giorgio, pari in rimonta col Nardò: granata sempre terzultimi

Solo un pari per il San Giorgio nella sfida salvezza contro il Nardò: al Paudice finisce 1-1, con i granata di Ambrosino che riacciuffano i neretini con una rete del solito Varela, a segno nella ripresa (foto Ac Nardò).

È un pareggio dal sapore di sconfitta per il Sn Giorgio, chiamato necessariamente a far bottino pieno per tenere viva la speranza di riagganciare la zona salvezza e tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei playout. Ed invece ne è venuto fuori un punto che non vale a schiodare i granata dal terzultimo posto. Due punti più avanti c’è il duo Rotonda-Nardò, mentre la Mariglianese – sestultima – è a +3. Si tira momentaneamente fuori dalla griglia playout il Casarano (pari nella sfida salvezza di Nola), che ha adesso quattro lunghezze di vantaggio sul San Giorgio. Domenica l’undici di Ambrosino sarà di scena a Gravina, con i murgiani in piena corsa playoff.

Al Paudice è intensa la pressione esercitata nella prima frazione dal Nardò, che trova il vantaggio al 20’ nel segno di Caputo, implacabile dal dischetto. Ben altro San Giorgio nella ripresa, che riacciuffa il meritato pari con Varela.