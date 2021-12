San Giorgio, comincia male Squillante: Gravina corsaro al Paudice

Comincia una sconfitta il nuovo corso targato Squillante. Al San Giorgio non basta un gol del solito Varela: i granata perdono al Paudice contro il Gravina, che nella ripresa – complice il rosso rimediato da Landolfo – s’impone in rimonta con un perentorio tris.

Contro i pugliesi, mister Squillante deve fare a meno dello squalificato Mancini e vara il 4-2-3-1, con Di Franco, Onesto e Raiola alle spalle di Varela. I granata passano al primo affondo. Corre il 21’, quando Di Pietro pennella dalla sinistra per Varela che si fionda sul primo palo e piazza la zampata vincente. La rete galvanizza i padroni di casa, che si rendono pericolosi in ripartenza in un paio di circostanze.

Nella ripresa, cinque minuti e Landolfo, già ammonito, rimedia il secondo giallo. La superiorità numerica galvanizza il Gravina, che cinque minuti più tardi trova l’1-1 con Diop, abile a fiondarsi su una palla vagante in area dopo il palo colpito da Tommasone. Navas – tra i migliori del San Giorgio – ci prova con una rasoiata dal limite: Varela tenta la deviazione in porta ma spedisce sul fondo. Il Gravina la ribalta al 25’: il 2-1 porta la firma di Diop, che insacca con un fendente dal limite diretto sotto l’incrocio. Gara in ghiaccio a cinque minuti dalla fine, quando Krstevski – su spunto di Bruno – fa 3-1.

Fa festa il Gravina, che aggancia il treno playoff, mentre il San Giorgio resta inchiodato al terzultimo posto. La zona salvezza è adesso a sei punti.