Colpo di scena San Giorgio: si dimette Borrelli, torna Squillante

Non c’è pace sulla panchina del San Giorgio. Pasquale Borrelli, tra gli artefici della storica promozione in D dei granata e richiamato dal club proprio per salvare la categoria dopo le dimissioni di Romaniello, ha rassegnato in giornata le proprie dimissioni.

Pare a causa di divergenze con la proprietà in chiave mercato. Divergenze che sono diventate frattura e, in men che non si dica, rottura. La notizia ha notevolmente scosso l’ambiente granata, per giunta a soli due giorni dalla delicata gara interna contro il Gravina.

Il club ha immediatamente annunciato la nuova guida tecnica. Che poi tanto nuova non è. Torna infatti sulla panchina granata Gigi Squillante, esonerato dopo appena quattro giornate (dopo due sconfitte e due pareggi).

Nelle ultime sette gare il San Giorgio – parso profondamente rigenerato dalla gestione Borrelli – ha collezionato dieci punti, che gli hanno consentito di sganciarsi dalle ultimissime posizioni e di mettere nel mirino la zona salvezza. Riparte da qui Gigi Squillante.