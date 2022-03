San Giorgio-Sorrento 1-0, Mancini mette fine al digiuno

Il San Giorgio torna al successo interrompendo un digiuno che durava da quattro gare. Mancini firma il successo del Paudice nel derby col Sorrento (foto ufficio stampa) e rende ai suoi tre punti che valgono un’autentica boccata d’ossigeno in chiave salvezza. I granata restano sestultimi, ma il successo consente di agganciare sia la Mariglianese che il Brindisi.

Contro i costieri, solita sfilza di assenze per mister Ambrosino: out Guarino, Raiola e Greco, Di Pietro va in panchina ma non è al meglio; rientrano dalle squalifiche Navas e Mancini. Granata con il 4-3-1-2, con Mancini alle spalle del duo Scalzone-Varela. Nella prima fase i padroni di casa esercitano maggiormente il possesso palla, con il Sorrento che prova a pungere in ripartenza. L’occasione più ghiotta porta la firma di Caprioli, che su calcio di punizione dal limite sfiora la traversa.

Nella ripresa il San Giorgio entra in campo con rabbia e determinazione ai massimi livelli e sin dalle prime battute cinge d’assedio gli avversari. La gara si sblocca alla mezz’ora, quando – su angolo di Caprioli – s’accende una mischia furibonda in area risolta dalla zampata di Mancini.

Nel finale il San Giorgio amministra e blinda il vantaggio. La prossima settimana il campionato resterà fermo per la Viareggio Cup: si torna in campo sabato 26, ancora al Paudice contro il Fasano.