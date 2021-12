Caos San Giorgio, quinto cambio in panchina: via Squillante, c'è Ambrosino

Non è durato nemmeno una settimana il nuovo corso Squillante al San Giorgio. Il dado è stato tratto dopo il ko interno contro il Gravina: da lì, l'ennesimo ribaltone. Il quinto di questa prima - storica ma tormentata - stagione in serie D. Via Squillante, dunque, al suo posto arriva Salvatore Ambrosino, che approda in granata insieme a Vincenzo De Liguori, nuovo diesse.

Ambrosino – che da calciatore ha conquistato la serie B con il Savoia – arriva sulla panchina granata dopo un’esperienza nella passata stagione alla guida della Frattese.

In precedenza, le panchine di Puteolana e Afro Napoli. Con lui, al San Giorgio, anche il preparatore atletico Antonio Mazzone, già al fianco del neo tecnico granata nelle ultime tre stagioni; prima ancora, le collaborazioni tra serie C e D con Pomigliano, Arzanese, Nocerina e Sarnese.

De Liguori è invece reduce dall'esperienza triennale al Pisa, cui è approdato dopo la tappa di Portici.