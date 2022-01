San Giorgio in rimonta sulla Virtus Matino: prima vittoria in D al Paudice

Prima, storica vittoria al Paudice in serie D per il San Giorgio, che interrompe il digiuno e s’impone di misura sulla Virtus Matino.

Deciso l’approccio alla gara dei granata di Ambrosino, che si propongono già nelle prime battute con Caprioli (tiro a giro neutralizzato da Leuci) e Varela (colpo di testa sugli sviluppi di un corner che finisce di un nulla sul fondo). Il San Giorgio è vivace e propositivo, ma è la Virtus Matino a trovare il vantaggio al minuto 25: velenosa la punizione di Palmisano, diretta sotto l’incrocio, dove Barbato non può arrivare. I granata reagiscono d’orgoglio e tre minuti più tardi ci provano con una sassata di Argento, deviata in corner da un difensore. Ghiotta occasione San Giorgio alla mezz’ora con Mancini, su cui è decisivo Leuci in uscita bassa. Il pari, meritato, arriva cinque minuti più tardi: lo realizza proprio Mancini, con una pregevole conclusione al volo dal vertice destro dell’area, su cui nulla può Leuci. La rete galvanizza i padroni di casa, che sfiorano il bis prima con Scalzone e poi con Imputato.

Nella ripresa, sei minuti e arriva il secondo legno di giornata, centrato da Di Pietro su corner di Mancini. Una manciata di minuti più tardi, l’episodio che decide il match: Navas viene messo giù in area, rimediando il penalty poi realizzato proprio da Di Pietro. La gara si mantiene viva e la Virtus Matino fa tremare i granata centrando ben due traverse; Ruggiero blinda i tre punti con un salvataggio sulla linea, mentre Mancini – lanciato da Varela – fallisce il tris. Il San Giorgio, costretto all’inferiorità numerica dal minuto 41 per il rosso rimediato da Imputato, stringe e i denti e difende i tre punti fino all’ultimo dei sette minuti di recupero.

I granata restano terzultimi a quota 17: la zona salvezza è a quattro punti ma davanti tutte hanno gare da recuperare (una Bisceglie, Casarano e Rotonda, due l’Altamura).