San Giuseppe, l'euforia di Galletto: «Siamo in corsa per tre traguardi»

Convocazione in Nazionale, due gol e un assist nel match contro Pomezia che vale l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. Magic moment per Gennaro Galletto, numero 10 del Real San Giuseppe che ieri ha impresso la sua firma nella sfida del PalaCoscioni.

Indosserà per la prima volta l'azzurro dal 20 al 23 febbraio prossimo per uno stage a Salsomaggiore agli ordini del ct Bellarte. Ma ci penserà al momento opportuno, perché oggi il suo sguardo è proiettato solo al “suo” Real. «Sono contento per questo successo. Ci tenevamo a far bene e a portare a casa la vittoria, vista la mancanza di Patias ma soprattutto per Ercolessi».

Gara in crescendo per il San Giuseppe, che è riuscito a superare anche un primo quarto contraddistinto da nervi troppo tesi, che hanno portato i gialloblu a raggiungere il bonus falli già al 9' del primo tempo. «A questa squadra si può rimproverare tutto, dire che a volte è discontinua o che non entra bene in partita, ma quando c’è da fare battaglia dimostra di avere la testa e soprattutto il carattere».

Ad oggi il Real è in piena corsa per i playoff in campionato, con all'orizzonte la finale di Coppa Divisione e appunto la Final Four di Coppa Italia. Una realtà che va forse oltre le prospettive e i pronostici dello stesso club vesuviano a inizio stagione. «Forse non ci aspettavamo di arrivare a questo punto della stagione con ancora tre obiettivi possibili - spiega Galletto -. Poi però quando inizi a giocare e si guarda al gruppo che si è formato non ti poni limiti e capisci che puoi davvero ambire a tutto. Siamo in piena corsa, lo meritiamo noi, ma soprattutto lo meritano la società e i nostri tifosi che purtroppo non saranno presenti con noi fino alla fine del campionato».