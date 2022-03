San Luca-Cavese, vittoria di rigore: gol di Banegas, la vetta resta a -4

Un calcio di rigore di Banegas alla mezz'ora del primo tempo permette alla Cavese di ottenere 3 punti di platino nella trasferta di San Luca. Gli aquilotti mantengono così invariato il distacco dalla capolista Gelbison, espugnando un campo difficile nonostante l'ampio margine in classifica sui calabresi.

Un terreno di gioco non altezza di una categoria nazionale di fatto impedisce alle due formazioni in campo di costruire una manovra fluida. E come conseguenza, sui taccuini dei cronisti non c'è traccia di azioni pericolose per tutta la prima frazione. L'unico sussulto arriva appunto al 27’, quando Banegas viene atterrato in area con un vistoso spintone di un difensore di casa. Dal dischetto è lo stesso attaccante ex Potenza a sbloccare il punteggio.

Qualcosa in più si vede nella ripresa. Già dopo pochi minuti quando Anatrella oppone un gran riflesso sul tentativo di Godano, prima della conclusione di Giampaolo fuori misura. Il portiere di casa non è da meno ed evita due volte il raddoppio dei metelliani al 30' su Corigliano e al 43' su Carbonaro. In pieno recupero rosso diretto a Godano, che rifila una pallonata ad Anatrella a gioco fermo sotto gli occhi del direttore di gara.