La Gelbison dopo il vittorioso debutto nel derby affronta la prima di tante trasferte oltre la Campania. I rossoblu di Vallo della Lucania saranno di scena in Calabria sul campo del San Luca, guidato in panchina da Francesco Cozza, un passato da calciatore della massima serie.



Per questa sfida il tecnico dei cilentani Giuseppe Ferazzoli, può contare su tutti gli uomini considerato il recupero a tempo pieno della squalificato Coulibaly. Contro i calabresi non dovrebbero esserci novità sull'assetto tattico con il 4-3-1-2.



Nel presentare il match Ferazzoli è apparso fiducioso e consapevole della bontà del suo gruppo: «Abbiamo iniziato bene, ma ci troviamo subito un team che vuole riscattarsi e che è ben organizzato ed è guidato da un trainer molto capace. Mi auguro che i ragazzi ripetano la prestazione offerta con il Santa Maria».



Dopo la rifinitura la squadra è partita per la trasferta i terra calabra. Dirige la sfida Guazolino della sezione di Torino. Fischio d'inizio alle ore 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA