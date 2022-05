Campo impraticabile per pioggia: rinviata San Luca- Santa Maria Cilento

Il Santa Maria Cilento ancora una volta no gioca. Dopo aver dovuto saltare la sfida casalinga con il Biancavilla che nel turno infrasettimanale ha deciso di rinunciare alla trasferta in terra cilentana, regalando i 3 punti a tavolino gli uomini di Nicoletti, anche nella terzultima di campionato sul campo dei calabaresi del San Luca, non ha potuto dare inizio alla gara, questa volta ad impedire alle due squadre di dare il via alla contesa sono state le avverse condizioni meteo tanto che la pioggia ha reso impraticabile il terreno del "Corrado Alvaro" di San Luca, e la terna guidata dal direttore di gara Selvatici della sezione di Rovigo, ha deciso che non c'erano le condizioni per iniziare e il match che è stato rinviato.