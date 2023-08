San Marzano, 1-1 nel primo test: Ferrari firma il pari con l'Avezzano

Il San Marzano ha disputato la prima sgambatura nel corso del ritiro precampionato. Al Comunale di Torrita di Siena, i blaugrana di Domenico Giampà hanno impattato per 1-1 con l'Avezzano allenato dall'ex Gelbison e Cavese Pino Ferazzoli.

Buon test per la squadra del presidente Felice Romano, che non ha potuto contare su Di Gennaro e Marotta fermi ai box per ragioni precauzionali. Nel primo tempo il botta e risposta tra le due formazioni, con il centravanti Ferrari a firmare la rete del momentaneo 1-0 in favore del San Marzano. A rimettere le cose in pari dopo 6 minuti è stato l'attaccante dei marsicani Roberti.

Lo stesso Ferrari s'è reso protagonista di altre azioni pericolose nel corso del primo tempo, colpendo un palo e impegnando il portiere avversario con un'altra conclusione velenosa.

Giampà ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione, riscontrando grandi progressi relativamente alla condizione atletica e soprattutto all'assimilazione delle sue idee di gioco.

Sabato 12 agosto prossimo i blaugrana affronteranno un'altra pari categoria. A Piancastagnaio è infatti in programma una sgambatura contro la Pianese allenata da Fabio Prosperi.