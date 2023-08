San Marzano, 4 gol al Pomigliano: tifosi entusiasti alla presentazione

Ultima amichevole precampionato con 4 gol all'attivo, prima dello show di presentazione ufficiale della squadra che disputerà il suo primo campionato di Serie D. Domenica di applausi per il San Marzano, che nel pomeriggio di ieri ha battuto per 4-0 il Pomigliano allo stadio Gobbato.

In evidenza il francese Camara autore di una doppietta, con Di Gennaro e Ferrari a completare lo score di un test che ha fatto emergere ulteriori progressi atletici e tattici per la truppa di mister Giampà. Da domani la squadra inizierà il lavoro della settimana tipo in vista del primo impegno ufficiale. Domenica 27 agosto i blaugrana saranno ospiti del Gladiator per il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D.

In serata, presso il Parco Urbano di San Marzano sul Sarno, i tifosi hanno accolto con grande entusiasmo la squadra.

Il presidente Felice Romano ha tenuto a ringraziare tutta la comunità marzanese che, nel corso degli anni della sua presidenza blaugrana, ha sempre più sostenuto il progetto sportivo del San Marzano Calcio. «Così come dico da alcune stagioni - ha sottolineato il massimo dirigente blaugrana -, coltivo un grande sogno per questa squadra e questa comunità. Quello di approdare quanto prima in Serie C».

La squadra allestita in questa stagione annovera in organico importanti calciatori con grande esperienza in Serie D e in categoria superiore, con la ciliegina sulla torta rappresentata dal capitano Davide Di Gennaro, che in carriera ha giocato in massima serie con la Lazio, squadra con cui ha anche collezionato anche tre presenze da titolare in Europa League e ha conquistato una Supercoppa Italiana nella stagione 2017-18.