San Marzano, Allegretti ancora ko: Zironelli vuole una prova di carattere

Impegno interno per il San Marzano che domani al Comunale di Palma Campania riceverà l'Ischia, sorpresa positiva del girone G di Serie D. I blaugrana, contestati dopo il ko esterno contro la Romana prima della sosta, non potranno disporre ancora una volta dell'attaccante Allegretti, fermo ai box per un problema fisico che si protrae da diverso tempo.

Figura tra gli indisponibili anche l'esterno mancino Balzano, con un'alternativa in meno tra gli under per mister Zironelli.

Quest'ultimo, dopo l'interruzione del silenzio stampa da parte della società, ha sottolineato in conferenza stampa la voglia del gruppo di uscire definitivamente dal periodo negativo.

«Dobbiamo fare di tutto noi in campo per ricompattare l'ambiente. Capiamo la delusione dei tifosi, già costretti per il terzo anno consecutivo a non giocare nel loro stadio. Ma deve essere la squadra a riportare presto il giusto entusiasmo. Purtroppo - ha aggiunto Zironelli - le aspettative iniziali sono state disattese, ma adesso è il momento di fare quadrato per poter portare a termine nel modo giusto il campionato».

Rispetto alla gara esterna con la Romana, il San Marzano ritrova a disposizione il portiere Pareiko, l'esterno difensivo Somma e il centrocampista offensivo Ziello.