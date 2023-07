San Marzano: altri due big per la squadra di Giampà

Altri due big per la squadra allenata dal tecnico Domenico Giampà. Il San Marzano ha infatti ufficializzato i tesseramenti del centrocampista Vittorio Favo e dell'attaccante Diego Allegretti.

Il classe 1996 Favo è figlio d'arte: il papà Massimiliano è stato a lungo calciatore professionista, trascorrendo una buona parte della sua carriera al Palermo e all'Ancona. Vittorio Favo, regista che può anche agire da mezzala, proviene invece dalla Sambenedettese e ha già lavorato con mister Giampà al Città di Sant'Agata. In carriera ha giocato in Lega Pro con Alma Juventus Fano e Fermana.

Allegretti è invece uno specialista in promozioni.

In carriera ha infatti già vinto il campionato di Serie D Vibonese (2017-18), Gozzano (2020-21) e Pineto (2022-23); con quest’ultimo club nella scorsa stagione ha centrato il “double”, conquistando anche la Coppa Italia di Serie D. A queste promozioni sul campo si aggiunge anche quella conquistata a tavolino tra le file del Foggia, ammesso in Lega Pro dopo la penalizzazione inflitta al Bitonto per una presunta combine con il Picerno relativa all'annata 2018-19.