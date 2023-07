San Marzano, altri due innesti: arrivano Emmanouil e Somma

Un centrocampista esperto e un under di prospettiva per la fascia destra del San Marzano. La società del presidente Felice Romano ha reso noti i tesseramenti di Vasilios Emmanouil e Francesco Somma per il campionato di Serie D 2023-24.

Classe 1993, di nazionalità greca, Emmanouil è reduce dall'esperienza con la maglia del Lamezia Terme: punto fermpo della squadra calabrese, ha totalizzato 38 presenze e 1 gol nella scorsa stagione tra regular season, play-off e Coppa Italia di Serie D. In Italia ha indossato anche le maglie di Castrovillari, Polisportiva Santa Maria e Giugliano.

Il classe 2003 Somma è un terzino destro cresciuto nel settore giovanile del Napoli, percorrendo l'intera trafila fino alla formazione Under 17.

Esordio in Serie D con la maglia del Sorrento nel 2020-21, poi un'annata straordinaria in categoria con la maglia della Recanatese, culminata con la vittoria del campionato e dello scudetto di Serie D. La società marchigiana lo ha confermato anche per lo scorso torneo di Lega Pro, in cui ha collezionato 32 presenze tra stagione regolare, play-off e Coppa Italia di categoria.