San Marzano, altri tre acquisti: perfezionata un'altra cessione

Sliding doors in casa San Marzano nella sessione invernale del calciomercato. Nei giorni scorsi la società ha perfezionato la risoluzione con il centrocampista Giuseppe Maimone - passato poi alla Nocerina -, le cessioni in prestito degli under Gianluca Casillo al Pompei e Salvatore Montoro alla Paganese, oltre che il passaggio a titolo definitivo al Casarano del centrocampista greco Vasilios Emmanouil.

Numerose le operazioni in entrata.

Dopo l'approdo in blaugrana del centrocampista Alessio Ziello, il club di patron Felice Romano ha tesserato un esperto regista, un difensore centrale e un vero e proprio jolly.

In mediana è arrivato Francesco Uliano, classe 1989, proveniente dalla Nocerina. In carriera ha giocato in Serie B con la maglia dell'Ascoli, collezionando in seguito importanti esperienze in Lega Pro con le casacche di Gela, Mezzocorona, Pergocrema, SudTirol, Catanzaro, Mantova, Pordenone e Monza. In Serie D è reduce da una lunghissima militanza nella Gelbison, culminata con una storica promozione tra i professionisti.

Nella giornata di oggi è stato perfezionato l'arrivo del difensore Antonio La Gamba, classe 2000, proveniente dalla Vibonese. Il centrale difensivo ha in comune con Uliano la vittoria del campionato di Serie D con la maglia della Gelbison.

Alla corte di mister Zironelli è arrivato anche il jolly spagnolo Rafael Muñoz, classe 1994, proveniente dal Casarano. Dopo una lunga esperienza in patria, è approdato in Italia nel 2019, giocando per due stagioni al Gubbio in Lega Pro, per un totale di 45 gare e 3 gol. Tanta Serie D in seguito, con 64 partite tra le fila di Trapani, Casertana, Cavese e appunto Casarano, condite da 3 reti e 10 assist.