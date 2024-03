San Marzano, anticipo col Gladiator: tre assenti per mister Zironelli

«Voglio in campo un San Marzano incazzato». Non usa mezzi termini Mauro Zironelli alla vigilia della gara interna dei blaugrana contro il Gladiator, in programma domani in anticipo alle 14.30 al Comunale di Palma Campania. La squadra del presidente Felice Romano ha ottenuto una sola vittoria nelle gare del girone di ritorno fin qui disputate e si ritrova dunque a dover lottare per evitare i playout, dopo esser giunta al giro di boa del campionato con ben altre ambizioni.

Tre partite in otto giorni per il San Marzano, che mercoledì sarà di scena in Sardegna per il recupero della gara con l'Atletico Uri e domenica prossima renderà visita al Trastevere. «Sono tre scontri diretti importantissimi per noi», ha sottolineato Zironelli; partite che potrebbero delineare in maniera più netta il prosieguo del torneo per i blaugrana.

Squalificato Uliano, la squadra marzanese dovrà rinunciare ancora agli acciaccati Allegretti e Balzano, che dovrebbero però rientrare nei ranghi già a partire dalla ripresa degli allenamenti in programma domenica.

Zironelli ha mascherato le possibili scelte durante il lavoro infrasettimanale, ma è ipotizzabile un ballottaggio tra Camara e Bacio Terracino per una delle tre maglie dello schieramento offensivo.