San Marzano, domani la prima in D. Giampà: «Non sottovalutiamo l'Anzio»

«Sarà una partita storica per il San Marzano essendo la prima assoluta in Serie D e vincendo avremo la possibilità di scrivere la storia di questa società». Domenico Giampà presenta con queste parole l’impegno dei blaugrana contro l’Anzio, nel match valido per la prima giornata del girone G.

Di fronte due neopromosse, che contano in organico diversi calciatori di categoria.

L’allenatore del San Marzano è consapevole delle insidie che la gara nasconde: «Ci sono atleti esperti, a partire da Sirignano che ha giocato ad alti livelli e può dare tanto in termini di esperienza alla sua squadra. Ma anche i vari Mincione, De Gennaro, Gennari. Per quanto ci riguarda, dobbiamo metterci la giusta concentrazione perché ogni partita può nascondere incognite e insidie».

Squalificato Cipolla, non sarà della partita l’attaccante Marotta pur presente nella lista dei convocati. «A differenza di altre stagioni – ha spiegato Giampà – ho più scelte e quando manca qualcuno so di poter contare su una rosa ampia e assolutamente completa».

San Marzano in campo con il consueto 3-4-3, ma il tecnico calabrese non ha inteso “sbottonarsi” sulle scelte relative alla formazione iniziale. A Palma Campania attesa anche una buona cornice di pubblico di fede blaugrana, per accogliere nel migliore dei modi la squadra alla prima assoluta in Serie D.