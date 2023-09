San Marzano-Anzio 1-1, solo pari all'esordio in serie D

Il San Marzano non va oltre il pari casalingo contro l'Anzio nella gara di esordio in Serie D. I blaugrana impattano bene col match e dopo l'annullamento di un gol per fuorigioco di Allegretti nei primi minuti, trovano il vantaggio al quarto d'ora. Ferrari si libera bene su assist di Di Gennaro e fulmina Rizzaro in uscita.

L'Anzio reagisce e crea due buone opportunità con De Marco e Bencivenga, senza trovare fortuna.

L'undici di Giampà potrebbe incrementare il bottino ma al 26’ Di Gennaro calcia incredibilmente a lato raccogliendo una respinta di Rizzaro. Nel finale di frazione, dopo un gol annullato all'Anzio per fuorigioco, Di Gennaro centra il palo dopo una rapida combinazione con Allegretti al limite.

A inizio ripresa altra occasionissima per i padroni di casa, che decollano in contropiede con Balzano e Di Gennaro, ma sprecano per un assist di Allegretti mal calibrato per Ferrari. Gol mancato, gol subito: nel giro di un minuto gli ospiti sfruttano un'indecisione della difesa blaugrana e trovano il pari con Bencivenga.

Nel prosieguo della ripresa gli ospiti arretrano il baricentro, lasciando ben poco spazio al San Marzano che è costretto a provarci con cross e conclusioni da fuori poco pericolose. Al 40’ arriva anche il rischio beffa con un contropiede su cui Bencivenga da ottima posizione conclude sul fondo.