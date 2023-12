San Marzano, assenze in attacco: Zironelli non sottovaluta la Boreale

«Non dobbiamo sottovalutare l'avversario. In Serie D te la giochi con tutti e quindi sarà importante il giusto atteggiamento, quello che ci ha fatto vincere le partite nelle scorse settimane». Il diktat di Mauro Zironelli alla vigilia dell'impegno esterno del San Marzano contro la Boreale.

Al Martoni di Monterosi il tecnico blaugrana vuole vedere in campo la stessa verve che la sua squadra ha evidenziato nelle ultime uscite, pur a fronte di un avversario che nello scorso turno di campionato ha ritrovato la vittoria dopo circa due mesi, lasciando l'ultimo posto nel girone G di Serie D, oggi occupato dal Gladiator.

Qualche defezione in gruppo per il San Marzano. Oltre ai lungodegenti Somma e Tripicchio, i blaugrana dovranno rinunciare infatti ancora a Cipolla e Allegretti, ai quali si è anche aggiunto Melillo. Organico ridotto soprattutto per la prima linea dunque, ma con la possbilità di cambiare assetto in corso d'opera e a seconda dell'andamento del match.