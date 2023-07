San Marzano, attesa per lo stadio: il 9 luglio la posa della prima pietra

Parte la fase operativa per i lavori di riqualificazione dello stadio Comunale di San Marzano sul Sarno. L'amministrazione comunale ha approvato nei giorni scorsi all'unanimità la proposta avanzata dal San Marzano Calcio, che si farà carico delle somme utili al completo restyling dell'impianto, oltre ovviamente alla gestione.

La società del presidente Felice Romano ha fissato per domenica 9 luglio prossimo, alle ore 18, la simbolica cerimonia di posa della prima pietra che darà di fatto l'inizio ai lavori.

Previsto un imponente intervento strutturale sull'impianto, che prevede tra le altre cose la posa in opera del manto in erba sintetica, la costruzione di una nuova tribuna riservata ai sostenitori locali, la ristrutturazione completa della palazzina spogliatoi, con un piano in cui sorgeranno sala stampa e uffici.

Il San Marzano parteciperà per la prima volta quest'anno al campionato di Serie D, ma dovrà giocoforza disputare le gare interne in un altro impianto. Come per la scorsa stagione, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza, i blaugrana giocheranno allo stadio Felice Squitieri di Sarno.